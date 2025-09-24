Menu
Démantèlement d’un réseau de faussaires à Thiaroye : cinq agents municipaux entre les mains de la Sûreté urbaine


Samedi 27 Septembre 2025


L’affaire continue de faire grand bruit dans la banlieue dakaroise. Les mis en cause, soupçonnés d’avoir monté un vaste réseau de falsification d’actes d’état civil, ont été transférés à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar pour les besoins de l’enquête approfondie.


Démantèlement d’un réseau de faussaires à Thiaroye : cinq agents municipaux entre les mains de la Sûreté urbaine

Selon des informations de Libération, cinq individus ont été identifiés parmi les principaux suspects. Il s’agit de Moustapha Dème, officier d’état civil du Centre principal de Thiaroye-sur-Mer, Ousmane Seck, officier d’état civil du Centre secondaire du même arrondissement, Niokhor Gana Diome, agent municipal à Mbao, Malick Dieng, agent municipal à la mairie de Thiaroye-sur-Mer, et Mansour Diba, agent d’état civil au Centre principal de Thiaroye-sur-Mer.

Ces derniers sont actuellement placés sous le contrôle de la SU de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques, fausses inscriptions à l’état civil et complicité dans ces infractions.

Les enquêteurs cherchent à déterminer l’ampleur du réseau, ses ramifications, ainsi que les bénéficiaires finaux de ces faux documents, utilisés selon certaines sources pour obtenir des papiers administratifs ou faciliter des déplacements à l’étranger.
Les auditions se poursuivent, et d’autres arrestations ne sont pas à exclure.



Lat Soukabé Fall

