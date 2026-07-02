Un détenu du Camp pénal de Liberté 6, à Dakar, a réussi l'examen du baccalauréat en obtenant la mention Assez Bien, selon la direction générale de l'administration pénitentiaire.

L'administration estime que cette réussite met en évidence l'importance de l'accès à l'éducation en milieu carcéral. Elle souligne également les efforts, la persévérance et la détermination des personnes détenues qui poursuivent un parcours de formation.

Selon la direction, ce résultat reflète aussi l'engagement de l'administration pénitentiaire et de ses partenaires en faveur de l'instruction, de la formation et de la préparation à la réinsertion sociale.

L'administration a par ailleurs adressé ses remerciements aux enseignants ainsi qu'à l'ensemble des personnes ayant accompagné ce parcours, estimant que leur contribution fait de l'éducation un outil essentiel de réinsertion.

À ses yeux, cette réussite illustre une nouvelle fois le rôle de l'éducation, de la persévérance et de l'espérance dans le parcours des personnes détenues.