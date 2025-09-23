Dakar sacré meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne en 2024

Une progression remarquable dans le classement mondial

Le port autonome de Dakar a été désigné meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne en 2024, selon l’Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence.



Le rapport, diffusé le 22 septembre, souligne l’une des plus fortes progressions mondiales : l’indice du port de Dakar est passé de -82 en 2023 à +23 en 2024, un bond spectaculaire qui reflète les efforts d’optimisation de ses infrastructures et de ses services.



Investissements et modernisation décisifs

Depuis 2008, l’exploitation du terminal à conteneurs par DP World a permis des avancées majeures, notamment avec :



l’installation de nouvelles grues,

l’agrandissement des zones de stockage,

le déploiement d’un système communautaire portuaire.

Parallèlement, la modernisation des liaisons routières, la réhabilitation en cours de la voie ferrée vers le Mali et la mise en place d’un guichet unique douanier ont renforcé la fluidité des échanges commerciaux.



Dakar, hub stratégique en pleine expansion

Le rapport met aussi en avant l’amélioration de la connectivité maritime, Dakar bénéficiant désormais de liaisons directes avec l’Asie.



Cette performance s’inscrit dans une dynamique mondiale où plusieurs ports des pays émergents, comme Jawaharlal-Nehru (Inde), Mersin (Turquie), Port-Saïd (Égypte) ou encore Posorja (Équateur), ont également progressé entre 2020 et 2024.



Une reconnaissance pour le Sénégal

La direction générale du Port autonome de Dakar (PAD) s’est félicitée de ce classement, saluant une consécration majeure qui met en avant les progrès spectaculaires du Sénégal en matière de logistique maritime.



Cette distinction renforce la position de Dakar comme un acteur stratégique du commerce international et un pôle logistique incontournable en Afrique de l’Ouest.

