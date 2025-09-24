Dakar : la Marine nationale intercepte 282 migrants au large





Le 27 septembre 2025, la Marine nationale sénégalaise a mené une importante opération de sauvetage au large de Dakar. Une pirogue, partie d’un pays voisin et transportant 282 candidats à l’émigration irrégulière, a été interceptée.



Les autorités précisent que l’ensemble des passagers ont été pris en charge en toute sécurité, puis remis aux services compétents pour les procédures appropriées.



Cette opération, l’une des plus marquantes en termes de nombre de personnes secourues, confirme la vigilance constante de la Marine nationale face à la recrudescence des départs clandestins le long des côtes sénégalaises.



DAKARACTU



