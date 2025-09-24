Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dakar : la Marine nationale intercepte 282 migrants au large


Rédigé le Samedi 27 Septembre 2025 à 18:21 | Lu 55 fois Rédigé par


La Marine nationale a intercepté une pirogue au large de Dakar avec 282 migrants à bord, tous secourus et remis aux services compétents.


Dakar : la Marine nationale intercepte 282 migrants au large

 

Le 27 septembre 2025, la Marine nationale sénégalaise a mené une importante opération de sauvetage au large de Dakar. Une pirogue, partie d’un pays voisin et transportant 282 candidats à l’émigration irrégulière, a été interceptée.

Les autorités précisent que l’ensemble des passagers ont été pris en charge en toute sécurité, puis remis aux services compétents pour les procédures appropriées.

Cette opération, l’une des plus marquantes en termes de nombre de personnes secourues, confirme la vigilance constante de la Marine nationale face à la recrudescence des départs clandestins le long des côtes sénégalaises.

DAKARACTU

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags