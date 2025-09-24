Menu
L'Actualité au Sénégal

Dakar : Les chauffeurs de taxis en colère après la décision du tribunal en faveur des VTC


Mercredi 24 Septembre 2025


À Dakar, les chauffeurs de taxis dénoncent la décision du tribunal autorisant Yango, Yassir et Heetch à circuler. Ils préparent un point de presse et menacent de nouvelles actions contre les plateformes VTC.


 

Une décision qui provoque la colère des taxis

Les chauffeurs de taxis de Dakar ont exprimé leur mécontentement après avoir été déboutés par le tribunal face aux plateformes de voitures de transport avec chauffeur (VTC), notamment Yango, Yassir et Heetch. Ils accusent ces services de concurrence déloyale et d’exercice illégal de la profession de transporteur.

Le porte-parole du collectif, Pape Alé Fall, s’est dit « surpris et déçu » par une décision qu’il juge illégale et contraire aux intérêts des taxis traditionnels.

Un point de presse annoncé

Les chauffeurs ont annoncé un point de presse cette semaine pour dénoncer la circulation des VTC à Dakar. Ils appellent les autorités à protéger leurs droits et à rétablir une concurrence loyale dans le secteur du transport urbain.

Des conséquences économiques déjà visibles

Selon plusieurs chauffeurs, l’arrivée des plateformes VTC a déjà entraîné une baisse considérable du chiffre d’affaires. Certains redoutent même une faillite si la situation perdure.

Vers de nouvelles manifestations ?

Les taxis traditionnels promettent de poursuivre leur combat et n’excluent pas de nouvelles manifestations dans Dakar et ses environs. De leur côté, les plateformes VTC semblent décidées à maintenir leurs activités.




