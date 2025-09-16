Menu
Dakar : 259 migrants secourus par la Marine nationale au large des côtes


Mardi 23 Septembre 2025


La Marine nationale sénégalaise, en coordination avec l’Armée de l’air, a secouru 259 candidats à l’émigration irrégulière à 100 km au large de Dakar. Ils ont été remis aux services compétents.


Une vaste opération de sauvetage a eu lieu ce lundi 22 septembre 2025 au large de Dakar. La Marine nationale, appuyée par l’Armée de l’air, a secouru une pirogue en provenance d’un pays voisin transportant 259 candidats à l’émigration irrégulière, selon une source sécuritaire.

L’embarcation a été interceptée à environ 100 km au large des côtes sénégalaises. Les migrants ont ensuite été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et confiés aux services compétents pour prise en charge.

Ce nouvel épisode survient une semaine après le sauvetage de près de 120 candidats à l’émigration sur les plages de Ouakam et Ngor, à Dakar, par la gendarmerie.




