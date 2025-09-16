Crue du fleuve Sénégal : routes coupées et écoles menacées à Bakel

Le transport routier est fortement perturbé dans le département de Bakel, notamment entre Bakel, Khoughany et Yaféra-Golmy, à cause des lâchers d’eau du barrage de Manantali. La crue du fleuve Sénégal a dépassé la cote d’alerte de 30 centimètres à la station de Bakel, obligeant automobilistes et motocyclistes à abandonner la route pour emprunter des pirogues afin de rejoindre les villages voisins.



Cette montée des eaux commence déjà à envahir certaines infrastructures scolaires. À Arounda, deux établissements, dont le collège d’enseignement moyen, sont menacés par les inondations. Dans la commune de Ballou, l’eau a franchi l’enceinte de l’école arabe, selon l’adjoint au maire, Bakary Niaghané.



Le sous-préfet de Moudéry, Oumar Mamadou Sow, a confirmé la coupure des axes routiers et assuré suivre de près l’évolution de la situation. De leur côté, les sapeurs-pompiers de la 63e compagnie de Bakel ont reçu un renfort en personnel et en moyens fluviaux afin de faire face aux risques d’inondations.



