Contrôle du prix de l’arachide : des missions annoncées dans les marchés hebdomadaires





Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé la mise en place de missions spécifiques de contrôle dans les marchés hebdomadaires afin de veiller au respect du prix officiel de l’arachide, fixé par l’État à 305 francs CFA.



S’exprimant samedi à Saly, lors de l’assemblée générale de l’amicale des vérificateurs du contrôle économique, il a indiqué avoir instruit la Direction du commerce intérieur d’élaborer un programme spécial en collaboration avec les chefs de services régionaux. L’objectif est de renforcer la surveillance des transactions d’arachide dans les « loumas ».



Selon le ministre, des dysfonctionnements ont été constatés sur ces marchés, notamment la vente de productions d’arachide dans des conditions jugées anormales, mais surtout le non-respect du prix réglementaire. Il a dénoncé des pratiques consistant à acheter le produit à 250 francs CFA, en dessous du tarif officiel, qualifiant cette situation d’inacceptable.



Serigne Guèye Diop a par ailleurs salué le travail des agents chargés du contrôle économique. Il a annoncé, à ce titre, la création prochaine de 13 nouveaux services départementaux du commerce à travers le pays.



Il s’est également félicité des résultats obtenus grâce aux actions de contrôle, affirmant que la régulation de certains prix a permis à l’État de réaliser une économie estimée à 342 milliards de francs CFA. Le ministre a enfin annoncé un renforcement des moyens logistiques, notamment en véhicules et en infrastructures, afin d’améliorer les conditions de travail des agents, tout en soulignant l’état de dégradation de plusieurs services régionaux et départementaux du commerce.

