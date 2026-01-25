Menu
Collision sur l’autoroute à péage : cinq décès signalés près de Keur Ndiaye Lo


Un accident impliquant un camion porte-conteneur et un véhicule de transport léger a fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage, à hauteur de Keur Ndiaye Lo.


Un accident de la circulation d’une extrême gravité s’est produit le dimanche 25 janvier 2026, aux alentours de 13 heures, sur l’autoroute à péage, au niveau de Keur Ndiaye Lo. Le drame a concerné un camion transportant un conteneur et un véhicule de transport léger non autorisé, communément appelé « Allo Dakar ».

Selon les informations disponibles, le bilan provisoire fait état de cinq personnes décédées et de deux blessés, dont l’un se trouve dans un état jugé préoccupant. Les victimes seraient majoritairement des passagers du véhicule de transport léger.

Des témoignages recueillis sur place indiquent que le conteneur du camion se serait détaché alors que le véhicule était en circulation. Le conteneur aurait ensuite percuté de plein fouet le véhicule particulier, entraînant un impact d’une violence extrême.

Informés de l’incident, les services de secours ainsi que les forces de sécurité se sont rendus rapidement sur les lieux afin de procéder aux constats nécessaires et d’évacuer les victimes vers des établissements de santé.

Le conducteur du camion a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour établir les circonstances exactes de cet accident aux conséquences lourdes.




