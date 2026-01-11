Collision mortelle sur l’axe Louga–Kébémer : quatre décès et plusieurs blessés graves

Un accident de la route particulièrement grave s’est produit le lundi 19 janvier, aux alentours de 20 heures, sur la route reliant Louga à Kébémer, à hauteur du village de Kelle Guèye.



Selon des sources concordantes, le drame résulte d’un choc d’une extrême violence entre un taxi et un véhicule de type « War Gaïndé ». Le bilan provisoire fait état de quatre personnes décédées sur le coup, ainsi que de plusieurs blessés dans un état grave.



Informés de la situation, les sapeurs-pompiers se sont rendus rapidement sur les lieux pour porter secours aux victimes. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où ils reçoivent actuellement des soins.



Une enquête a été ouverte afin d’établir avec précision les causes et les circonstances de cet accident. De plus amples informations sont attendues.



dakaractu



