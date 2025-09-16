Chute mortelle au Point E : le responsable du chantier interpellé

Alerté, le commissaire du Point E et ses équipes ont immédiatement rallié les lieux pour procéder aux constats d’usage. D’après des informations rapportées par Seneweb, le responsable du chantier a été interpellé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et de situer les responsabilités.

Ce tragique accident met une fois de plus en lumière la question de la sécurité sur les chantiers de construction. Dans de nombreux sites à Dakar, les ouvriers travaillent dans des conditions précaires, souvent sans équipements de protection adéquats. Les syndicats et associations de travailleurs rappellent régulièrement la nécessité de renforcer la réglementation et de veiller au respect des normes de sécurité, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Dans le quartier du Point E, l’émotion était vive ce lundi. Entre incompréhension et colère, beaucoup s’interrogent : aurait-on pu éviter la mort de ce jeune ouvrier si toutes les règles de sécurité avaient été respectées ?

Selon des témoins présents sur place, le jeune homme effectuait des travaux en hauteur quand il a perdu l’équilibre et s’est écrasé lourdement au sol. Son corps portait de graves blessures et, malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, son décès a été constaté sur place.