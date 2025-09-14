Championnats du monde : Louis François Mendy en demi-finales du 110m haies à Tokyo

Le rêve de Louis François Mendy se poursuit à Tokyo. Le hurdleur sénégalais a décroché sa qualification pour les demi-finales du 110 mètres haies lors des championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent actuellement dans la capitale japonaise.



Ce lundi matin, sur la piste du Stade olympique, Mendy a réalisé une course solide lui permettant d’obtenir son billet pour le tour suivant. Engagé dans une série particulièrement relevée, l’athlète de 28 ans a terminé quatrième en 13 secondes 33 centièmes. Un chrono suffisant pour se hisser parmi les qualifiés, dans une série remportée par le Suisse Jason Joseph (13″27), suivi du Français Willem Belocian (13″27) et de l’Américain Ja’kobe Tharp (13″28), tous séparés par un infime centième.



Pour Mendy, cette performance marque une étape importante dans sa carrière internationale. Représentant les espoirs du Sénégal, il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec l’élite mondiale du 110 mètres haies. Les demi-finales s’annoncent comme un nouveau défi où il devra élever son niveau afin de viser une éventuelle place en finale et, pourquoi pas, rêver d’une médaille.



Cette qualification illustre la progression de l’athlétisme sénégalais sur la scène internationale et confirme Louis François Mendy comme l’un de ses principaux ambassadeurs.



