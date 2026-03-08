Casamance : un militaire tué et plusieurs blessés lors d’une opération dans la zone de Sindian



Un militaire sénégalais a perdu la vie et six autres ont été blessés jeudi matin lors d’un affrontement entre un détachement de l’armée et un groupe d’individus armés dans la zone de Kadialock, située au nord de Sindian, près de la frontière avec la Gambie.

L’information provient d’un communiqué publié par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). Selon la même source, l’incident s’est produit alors que les forces armées menaient une opération visant à détruire des champs de chanvre indien dans la zone militaire n°5.

Le bilan provisoire communiqué fait état d’un militaire décédé et de six soldats blessés. Le document précise également que plusieurs assaillants ont été neutralisés au cours de l’opération.

La Direction de l’information et des relations publiques des armées indique que les unités engagées poursuivent leurs opérations dans cette zone. Ces actions visent notamment à lutter contre la culture du chanvre indien, à traquer les groupes armés et à assurer la protection des populations ainsi que de leurs biens.

Selon la même source, ces interventions s’inscrivent dans les efforts menés par les forces armées pour combattre les activités illicites dans cette partie frontalière du territoire.