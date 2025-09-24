Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Casablanca : un Sénégalais décède après une chute mortelle du 4ᵉ étage à Sidi Maârouf


Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 10:13 | Lu 12 fois Rédigé par


À Casablanca, un Sénégalais est décédé après avoir chuté du 4ᵉ étage d’un immeuble à Sidi Maârouf. Malgré l’intervention des secours, il n’a pas survécu. Une enquête est ouverte.


Casablanca : un Sénégalais décède après une chute mortelle du 4ᵉ étage à Sidi Maârouf

 

Un drame à Sidi Maârouf

La communauté sénégalaise de Casablanca est en deuil après la mort d’un de ses membres, survenue à Sidi Maârouf, quartier d’affaires de la capitale économique marocaine.

Selon les informations rapportées, l’homme a fait une chute mortelle du quatrième étage d’un immeuble.

Tentatives de sauvetage et enquête ouverte

Les sapeurs-pompiers marocains sont rapidement intervenus et ont évacué la victime vers un hôpital. Mais malgré les efforts, le Sénégalais n’a pas survécu à ses blessures.

Les causes exactes de l’accident restent encore indéterminées. Les autorités marocaines ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du drame.

seneweb




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags