Casablanca : un Sénégalais décède après une chute mortelle du 4ᵉ étage à Sidi Maârouf

Un drame à Sidi Maârouf

La communauté sénégalaise de Casablanca est en deuil après la mort d’un de ses membres, survenue à Sidi Maârouf, quartier d’affaires de la capitale économique marocaine.



Selon les informations rapportées, l’homme a fait une chute mortelle du quatrième étage d’un immeuble.



Tentatives de sauvetage et enquête ouverte

Les sapeurs-pompiers marocains sont rapidement intervenus et ont évacué la victime vers un hôpital. Mais malgré les efforts, le Sénégalais n’a pas survécu à ses blessures.



Les causes exactes de l’accident restent encore indéterminées. Les autorités marocaines ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du drame.



seneweb

