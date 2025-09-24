Casablanca : un Sénégalais décède après une chute mortelle du 4ᵉ étage à Sidi Maârouf

Un drame à Sidi Maârouf
La communauté sénégalaise de Casablanca est en deuil après la mort d’un de ses membres, survenue à Sidi Maârouf, quartier d’affaires de la capitale économique marocaine.
Selon les informations rapportées, l’homme a fait une chute mortelle du quatrième étage d’un immeuble.
Tentatives de sauvetage et enquête ouverte
Les sapeurs-pompiers marocains sont rapidement intervenus et ont évacué la victime vers un hôpital. Mais malgré les efforts, le Sénégalais n’a pas survécu à ses blessures.
Les causes exactes de l’accident restent encore indéterminées. Les autorités marocaines ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du drame.
seneweb