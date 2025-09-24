Cambérène : quatre individus arrêtés pour vol de moto et recel





Le Commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies a mené une opération qui a abouti à l’arrestation de quatre personnes à Cambérène, impliquées dans un vol en réunion commis de nuit et dans des faits de recel.



Tout est parti d’une plainte déposée par un habitant de Cambérène 1, signalant le vol de sa moto de marque TVS, d’une valeur estimée à 800 000 FCFA. Le propriétaire avait garé son deux-roues dans l’enceinte de son domicile dans la nuit du 22 au 23 septembre 2025, avant de constater sa disparition le lendemain matin vers 7 heures.



Les enquêtes ont rapidement conduit les policiers vers un voisin de la victime, identifié comme l’un des auteurs présumés. Interpellé, celui-ci a reconnu sa participation et dénoncé ses complices. Deux autres membres du groupe ont ensuite été arrêtés. Ils ont avoué leur implication, précisant avoir vendu la moto volée à un receleur pour 160 000 FCFA.



Le receleur présumé a également été interpellé et a reconnu les faits. Les quatre suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles complicités ou d’autres infractions liées à cette affaire.



