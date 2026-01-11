CAN 2025 : un supporter sénégalais mortellement poignardé au Maroc

Les circonstances exactes de ce drame restent pour l’instant non élucidées. Sur les réseaux sociaux, plusieurs rumeurs évoquent une agression liée aux célébrations ayant suivi la victoire du Sénégal face au Maroc. Toutefois, les autorités appellent à la retenue, précisant qu’aucune piste n’est, à ce stade, officiellement confirmée.





L’ambassade du Sénégal au Maroc, appuyée par une mission policière sénégalaise présente sur place, travaille en étroite collaboration avec les services de sécurité marocains afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Des recoupements sont en cours pour déterminer s’il s’agit d’un incident isolé ou d’un acte directement lié au contexte de la finale.





Cette enquête se déroule parallèlement au dossier des supporters sénégalais interpellés lors des incidents ayant émaillé la finale de la CAN. À Dakar comme à Rabat, les autorités affichent leur volonté de coopérer pleinement pour établir les responsabilités et faire éclater la vérité.

