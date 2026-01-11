CAN 2025 : les Lions du Sénégal attendus à Dakar ce lundi soir après leur sacre à Rabat





L’équipe nationale de football du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi en début de soirée, au lendemain de sa victoire en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 disputée dimanche à Rabat, selon une source officielle.



Le vol spécial affrété pour le retour des joueurs et de l’encadrement technique quittera la capitale marocaine dans l’après-midi, a indiqué à l’APS un membre de la délégation sénégalaise.



D’après la Fédération sénégalaise de football (FSF), l’atterrissage de l’appareil à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) est prévu à 20h30.



Vainqueurs du Maroc sur le score de 1-0 en finale, les Lions de la Teranga bénéficieront d’un accueil qualifié d’exceptionnel, en présence du chef de l’État et de plusieurs membres du gouvernement, précise le communiqué de la FSF.



L’instance fédérale annonce également l’organisation d’une grande parade populaire prévue mardi à partir de 11h. Cette célébration sera suivie, le même jour à 16h, d’une réception officielle au Palais de la République.

