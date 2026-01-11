CAN 2025 : l’État accorde 3,5 milliards FCFA et des terrains aux Lions et à la délégation sénégalaise





Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé mardi l’octroi d’une enveloppe financière globale de 3 milliards 500 millions de francs CFA, accompagnée de lots fonciers, en récompense aux Lions du football et aux membres de la délégation sénégalaise, vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.



Cette annonce a été faite lors de la cérémonie officielle organisée au Palais de la République en l’honneur de l’équipe nationale, sacrée championne d’Afrique au Maroc. Selon le chef de l’État, ces récompenses sont accordées au nom de la République et concernent l’ensemble des acteurs ayant participé à ce succès continental, ainsi qu’une superficie totale de 60 000 mètres carrés située sur la Petite-Côte.



Dans le détail, chaque joueur de l’équipe nationale bénéficiera d’une prime individuelle de 75 millions de francs CFA, en plus d’un terrain de 1 500 mètres carrés, localisé notamment dans les zones de la Somone et de Pointe Sarène.



Les membres de la Fédération sénégalaise de football recevront, pour leur part, une parcelle de 1 000 mètres carrés chacun, assortie d’une prime de 50 millions de francs CFA. Les autres membres de la délégation se verront attribuer un terrain de 500 mètres carrés et une prime de 20 millions de francs CFA, également sur la Petite-Côte.



Par ailleurs, une enveloppe spécifique de 305 millions de francs CFA a été dégagée au profit des agents du ministère de la Jeunesse et des Sports ayant pris part à la délégation sénégalaise durant cette CAN. Ces fonds serviront au paiement de primes exceptionnelles, complétées par l’attribution de lots de terrains.



À travers ces mesures, l’État sénégalais entend saluer la performance historique des Lions du football et reconnaître l’engagement de tous ceux qui ont contribué à ce sacre continental.

