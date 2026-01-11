CAN 2025 : Sadio Mané élu meilleur joueur et entre dans l’histoire





L’attaquant sénégalais Sadio Mané a été sacré meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée au Maroc. Cette distinction vient couronner un tournoi remarquable du leader offensif des Lions de la Teranga.



De son côté, le portier marocain Yassine Bounou a été désigné meilleur gardien de la compétition, tandis que son compatriote Brahim Diaz a terminé meilleur buteur avec cinq réalisations.



Le Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc, pays organisateur, sur le score de 1-0 après prolongations. Le but décisif a été inscrit par Pape Guèye à la 98ᵉ minute.



Déjà déterminant lors de la demi-finale contre l’Égypte à Tanger, Sadio Mané avait inscrit le but de la qualification à la 78ᵉ minute. Cette réalisation lui a permis d’atteindre la barre des 11 buts en phase finale de Coupe d’Afrique des nations, en six participations.



Avec ce total, l’attaquant sénégalais rejoint un groupe restreint composé de Didier Drogba, Patrick Mboma, Mohamed Salah et Hossam Hassan, tous auteurs du même nombre de buts dans l’histoire de la compétition.



En cumulant 29 matchs disputés en phase finale, Sadio Mané dépasse plusieurs anciens internationaux africains ayant inscrit dix buts, notamment Ndaye Mulamba, Francileudo Santos et Joël Tiéhi, dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps.



Âgé de 33 ans, l’attaquant d’Al Nassr continue de marquer l’histoire de la CAN, non seulement par son efficacité devant le but, mais aussi par son rôle collectif. Lors de ce tournoi, il a délivré sa neuvième passe décisive en Coupe d’Afrique des nations, devenant ainsi le meilleur passeur de l’histoire de la compétition.



Depuis le début de la CAN 2025, le capitaine technique des Lions a inscrit deux buts et offert trois passes décisives. Déjà vainqueur de la CAN 2021, il remporte ainsi un deuxième titre continental avec le Sénégal et est élu pour la deuxième fois meilleur joueur d’une CAN.



Le record absolu de buts en Coupe d’Afrique des nations reste détenu par le Camerounais Samuel Eto’o, auteur de 18 réalisations et double vainqueur de la compétition en 2000 et 2002.



Derrière lui figurent l’Ivoirien Laurent Pokou, auteur de 14 buts entre 1968 et 1980, le Nigérian Rashidi Yekini avec 13 buts, vainqueur en 1994, ainsi que l’Égyptien Hassan El-Shazly, cinquième au classement avec 12 réalisations.

