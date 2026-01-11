CAN 2025 : Quatre Lions dans l’équipe type dévoilée par la CAF





La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, remportée dimanche par le Sénégal face au Maroc.



Les champions d’Afrique placent quatre joueurs dans ce onze idéal, tout comme le Maroc, finaliste de la compétition, tandis que le Nigeria compte trois représentants.



Du côté sénégalais, les joueurs retenus sont le défenseur Moussa Niakhaté, les milieux de terrain Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye, ainsi que Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi.



Un regret est toutefois exprimé avec l’absence de Krépin Diatta, auteur d’une compétition remarquée au poste de latéral droit. Le joueur sénégalais n’a pas pu disputer la finale en raison d’une maladie, ce qui l’a privé d’une place dans cette sélection officielle de la CAF.

