CAN 2025 : Quatre Lions dans l’équipe type dévoilée par la CAF


Rédigé le Mercredi 21 Janvier 2026 à 12:03 | Lu 37 fois Rédigé par


La CAF a publié l’équipe type de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc. Quatre joueurs sénégalais figurent dans ce onze, aux côtés de représentants du Maroc et du Nigeria.


CAN 2025 : Quatre Lions dans l’équipe type dévoilée par la CAF

 

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, remportée dimanche par le Sénégal face au Maroc.

Les champions d’Afrique placent quatre joueurs dans ce onze idéal, tout comme le Maroc, finaliste de la compétition, tandis que le Nigeria compte trois représentants.

Du côté sénégalais, les joueurs retenus sont le défenseur Moussa Niakhaté, les milieux de terrain Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye, ainsi que Sadio Mané, élu meilleur joueur du tournoi.

Un regret est toutefois exprimé avec l’absence de Krépin Diatta, auteur d’une compétition remarquée au poste de latéral droit. Le joueur sénégalais n’a pas pu disputer la finale en raison d’une maladie, ce qui l’a privé d’une place dans cette sélection officielle de la CAF.





