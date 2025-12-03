Bourses universitaires : des mesures exceptionnelles annoncées pour résoudre la crise en 2026





La situation liée au règlement des bourses universitaires pourrait s’améliorer dans les prochains mois. Après plusieurs échanges entre le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Daouda Ngom, la Direction des bourses dirigée par Jean Amédé Diatta, et le Collectif des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), des solutions concrètes ont été officiellement présentées.



D’après un communiqué publié le 8 décembre 2025, deux principales mesures ont été adoptées pour répondre aux préoccupations des étudiants, en particulier ceux du cycle de Master.



Paiement organisé pour les étudiants de Master

La première mesure concerne les inscrits en Master I et en Master II. Il a été décidé que les allocations du Master I seront versées durant l’année académique 2025-2026, tandis que celles du Master II seront payées au cours de l’année universitaire 2026-2027.



En plus de cette organisation, une directive du Premier ministre prévoit un appui exceptionnel destiné à 12 238 étudiants en retard de paiement. Chacun recevra 115 000 FCFA, en complément des 24 mois réglementaires de bourse.



Un soutien supplémentaire pour les étudiants de Master II

La deuxième mesure vise les étudiants en Master II. Une dérogation est prévue pour ceux qui s’inscriront en 2025-2026. Quant aux étudiants déjà engagés dans leur formation, notamment ceux en phase de finalisation ou de soutenance, un montant total de 390 000 FCFA sera accordé à chacun, versé en mensualités de 65 000 FCFA entre février et juillet 2026.



De plus, les étudiants de Master II qui n’ont pas encore perçu les montants relatifs aux ajustements de taux recevront un versement exceptionnel de 300 000 FCFA au début du mois de février 2026. Le paiement habituel des subventions de mémoire, fixé à 150 000 FCFA par étudiant, sera quant à lui effectué au début du mois de janvier 2026.



Un budget total de plus de 3,8 milliards de FCFA

Selon les autorités, la mise en œuvre globale de ces mesures représente un effort financier total de 3 827 710 000 FCFA, indépendamment des autres aspects en cours d’examen.



Précisions sur les conditions d’éligibilité

La Direction des bourses rappelle que le premier paiement de l’année universitaire 2025-2026 — couvrant les mois d’octobre, de novembre et le trousseau — concerne tous les étudiants, même en l’absence de résultats de l’année précédente. Cela inclut les étudiants de Licence 1, Licence 2 et Master I.



Toutefois, ne sont pas concernés par ce versement les étudiants ayant déjà effectué un redoublement dans leur cycle, les étudiants âgés de 30 ans ou plus, ainsi que ceux dont les listes ont été soumises après le 20 octobre 2025.



Appel à un retour immédiat aux cours

Les autorités invitent l’ensemble des étudiants à reprendre les cours sans délai. Elles précisent également que des concertations continueront avec les amicales et les parties impliquées afin de mettre à jour, d’ici la fin du premier semestre 2026, les textes encadrant les allocations dans l’enseignement supérieur.

