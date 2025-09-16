Menu
Boulangerie : le Sénégal sacré champion d’Afrique et qualifié pour la Coupe du Monde


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025


L’équipe nationale du Sénégal a remporté le championnat d’Afrique de boulangerie à Marrakech et décroche son ticket pour la Coupe du Monde.


Le Sénégal vient d’être sacré champion d’Afrique de boulangerie. L’annonce a été faite ce dimanche par le ministère du Commerce, précisant que l’équipe nationale a décroché le titre à Marrakech en s’imposant face aux meilleures sélections du continent. Cette victoire leur ouvre directement la porte de la Coupe du Monde de la discipline.

Avant leur départ, la délégation sénégalaise avait été reçue par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, qui leur avait remis le drapeau national. À cette occasion, une enveloppe de trois millions de FCFA leur avait été octroyée pour couvrir leur séjour au Maroc.

