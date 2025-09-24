Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye conclut un partenariat de 10 millions USD avec la Fondation Gates


Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 07:44 | Lu 52 fois Rédigé par


En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le président Bassirou Diomaye Faye a scellé avec Bill Gates un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars pour soutenir le New Deal technologique.


Bassirou Diomaye Faye conclut un partenariat de 10 millions USD avec la Fondation Gates

 

Une rencontre en marge de l’ONU

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mercredi, Bill Gates, président de la Fondation Gates, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.

Un partenariat pour le New Deal technologique

Selon une source présidentielle, cette rencontre s’est conclue par la signature d’un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars. Cet appui financier est destiné à accélérer le New Deal technologique lancé par le Chef de l’État.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags