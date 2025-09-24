Bassirou Diomaye Faye conclut un partenariat de 10 millions USD avec la Fondation Gates

Une rencontre en marge de l’ONU

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mercredi, Bill Gates, président de la Fondation Gates, en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.



Un partenariat pour le New Deal technologique

Selon une source présidentielle, cette rencontre s’est conclue par la signature d’un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars. Cet appui financier est destiné à accélérer le New Deal technologique lancé par le Chef de l’État.

