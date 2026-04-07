Bargny : une tentative de départ clandestin déjouée, 31 personnes interpellées

Une opération menée par le poste de police de Bargny, avec l’appui de la Brigade spéciale, a permis de mettre en échec une tentative de départ clandestin dans la nuit du 29 mars 2026, depuis la plage de Sendou. Au total, 31 personnes ont été interpellées.

Cette intervention fait suite à des renseignements ayant révélé une nouvelle méthode employée par les organisateurs. Afin d’échapper à la surveillance des forces de sécurité, ces derniers diversifient désormais les lieux de regroupement. Le dispositif prévoyait l’utilisation de petites pirogues pour transférer les candidats vers une embarcation plus importante positionnée au large.

Alertées peu après minuit, les forces de l’ordre sont intervenues sur le site. Si certains individus ont réussi à s’échapper, 31 ont été arrêtés, dont 20 Sénégalais (y compris un mineur), 10 Gambiens et un ressortissant guinéen.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les candidats avaient déboursé entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Dans certains cas, le paiement devait être complété à destination, tandis que pour d’autres, les frais étaient pris en charge depuis l’étranger par des proches.

Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les responsables de cette organisation. Le principal suspect est actuellement recherché par les services compétents.