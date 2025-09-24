Ballon d’Or : Sadio Mané, l’Africain le mieux classé depuis George Weah

George Weah, premier et unique Africain Ballon d’Or

En 1995, George Weah, alors attaquant du Paris Saint-Germain, devient le premier et unique joueur africain à remporter le Ballon d’Or France Football. Cette saison-là, il est meilleur buteur de la Ligue des champions avec 7 buts et mène son club jusqu’en demi-finale. Après une carrière passée par l’AC Milan, Monaco, Chelsea, Manchester City, l’OM et Al Jazira, il prend sa retraite en 2003 et se tourne vers la politique. En 2018, il est élu président du Liberia.



Sadio Mané, dauphin en 2022

Près de trente ans après l’exploit de Weah, Sadio Mané devient le joueur africain le mieux classé au Ballon d’Or 2022, en terminant deuxième derrière Karim Benzema. L’ailier sénégalais avait déjà atteint la 4ᵉ place en 2019, devançant son coéquipier égyptien Mohamed Salah, cinquième.



Salah et les autres stars africaines

Toujours à Liverpool, Mohamed Salah réalise une saison 2024 exceptionnelle : champion d’Angleterre, meilleur joueur, meilleur buteur (29 buts) et meilleur passeur (18 passes) du championnat. Malgré tout, il n’intègre pas le top 3 du Ballon d’Or 2025.



Outre Mané et Salah, plusieurs grands noms africains ont figuré dans le top 10 du Ballon d’Or : Didier Drogba (Côte d’Ivoire), Samuel Eto’o (Cameroun), Riyad Mahrez (Algérie) et Victor Osimhen (Nigeria).

