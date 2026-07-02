‎Les résultats du premier groupe du Baccalauréat 2026 sont désormais connus au centre du Lycée Malick Sy de Thiès, où plusieurs candidats ont été déclarés admis d'office, tandis que d'autres auront une seconde chance lors des épreuves du second groupe. Ces premiers chiffres traduisent des performances variables selon les jurys et les séries. ‎Pour le jury 1395, en série L1, sur 130 candidats, 38 sont admis d'office, 65 sont admissibles au second groupe et 27 sont ajournés. En L2, le même jury enregistre 74 admis d'office, 96 admissibles et 106 ajournés sur un total de 276 candidats. ‎Au jury 1397, sur 352 candidats, 105 sont admis d'office, 106 sont admissibles et 141 sont ajournés. ‎Le jury 1398 compte 83 admis d'office, 91 admissibles et 166 ajournés sur un effectif de 340 candidats. ‎Pour le jury 1400 (L'AR), 67 candidats sont admis d'office et 66 sont déclarés admissibles. ‎Enfin, en série S2A, 7 candidats sont admis d'office tandis que 2 sont admissibles au second groupe. ‎