Auto‑écoles du Sénégal : Thiès accueille 72h de formation et des solutions pour le secteur





L’initiative, saluée par les autorités locales et les professionnels du secteur, vise à renforcer les compétences pratiques en matière de premiers secours et à sensibiliser les futurs conducteurs à l’importance de la réaction rapide en cas d’accident de la route.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de El Hadji Mamadou Diop, chef de la division de la formation et de l’examen de conduite, représentant le Ministre du Transport terrestre et aérien, ainsi que de M. Babacar Fall, directeur des transports routiers.



Lors de son intervention, M. Diop a déclaré :



« Nous saluons l’initiative de l’ANAES et la présentation des sapeurs-pompiers. Nous constatons toutefois que depuis 2009, aucun examen de moniteurs agréés n’a été organisé. Nous allons travailler avec les forces de sécurité pour régulariser le secteur et renforcer la qualité de la formation des conducteurs. L’État va apporter des solutions concrètes pour résoudre le problème des examens de moniteurs agréés. »



Pendant trois jours, les participants ont suivi des modules théoriques et pratiques couvrant les gestes essentiels : réanimation cardio‑pulmonaire, arrêt des hémorragies, prise en charge des blessures légères et des fractures, ainsi que les procédures d’alerte et d’assistance médicale.



Les moniteurs et élèves ont exprimé leur satisfaction face à la qualité de la formation. « Nous avons appris beaucoup de gestes simples mais cruciaux qui peuvent réellement sauver une vie », témoigne Baidy Ndiaye, président de l’Association des Auto‑Écoles du Sénégal.



Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de l’ANAES visant à former des conducteurs responsables et préparés aux situations d’urgence. Avec l’engagement des autorités pour régulariser le secteur des moniteurs agréés, Thiès pourrait devenir un modèle de formation et de sécurité routière pour le Sénégal.

