Au large de Dakar : 139 migrants secourus par la Marine après 11 jours en mer

Rédigé le Vendredi 6 Mars 2026 à 07:43 | Lu 61 fois Rédigé par Rédaction

La Marine nationale a secouru une pirogue à la dérive transportant 139 migrants au large de Dakar. L’embarcation, partie de Gambie, avait passé 11 jours en mer.