Au large de Dakar : 139 migrants secourus par la Marine après 11 jours en mer

La Marine nationale du Sénégal a porté secours à une pirogue à la dérive transportant 139 personnes candidates à l’émigration irrégulière. L’opération s’est déroulée mercredi, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).
Dans une publication diffusée sur le réseau social X, la DIRPA indique que l’embarcation, partie de Gambie, aurait passé environ onze jours en mer avant d’être secourue.
Les personnes retrouvées à bord ainsi que le corps sans vie d’un nouveau-né ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama, à Dakar, puis remis aux services compétents pour la suite de la prise en charge.