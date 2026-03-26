Amadou Mbaye: les Elections Locales, la Relance de la NSTS

Rédigé le Jeudi 26 Mars 2026 à 22:03 | Lu 40 fois Rédigé par SEYELATYR

Dans le cadre de l’émission « Leader Politique » diffusée en direct sur Thiesinfo, le député de Pastef à Thiès, Amadou Mbaye Dia, s’est largement exprimé sur les enjeux des prochaines élections locales. Très engagé sur les questions de développement territorial, l’élu a également effectué une visite de terrain à la NSTS, où il a lancé un plaidoyer fort en faveur de la relance de cette société emblématique, symbole du potentiel industriel de la cité du Rail.



