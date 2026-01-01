Affaire des 59 enseignants-chercheurs : le choix entre Sénégal et Guinée

Selon une source du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), « il est inconcevable qu’un enseignant sous contrat avec l’État sénégalais exerce simultanément à l’étranger, même dans un pays voisin. Chaque concerné devra fournir un acte officiel de cessation avant de continuer son engagement avec le Sénégal. »



Le ministère précise que ceux qui souhaitent conserver leur poste dans nos universités devront résilier leur contrat avec la Guinée.



Le ministre Daouda Ngom a demandé aux recteurs des universités publiques de lui transmettre, « dans les meilleurs délais », un état détaillé de la situation contractuelle des enseignants concernés.

