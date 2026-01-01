Menu
Affaire des 59 enseignants-chercheurs : le choix entre Sénégal et Guinée


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 12:09 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les 59 enseignants-chercheurs recrutés par la Guinée tout en étant en poste dans les universités sénégalaises sont désormais sommés de trancher entre les deux pays.


Selon une source du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), « il est inconcevable qu’un enseignant sous contrat avec l’État sénégalais exerce simultanément à l’étranger, même dans un pays voisin. Chaque concerné devra fournir un acte officiel de cessation avant de continuer son engagement avec le Sénégal. »

Le ministère précise que ceux qui souhaitent conserver leur poste dans nos universités devront résilier leur contrat avec la Guinée.

Le ministre Daouda Ngom a demandé aux recteurs des universités publiques de lui transmettre, « dans les meilleurs délais », un état détaillé de la situation contractuelle des enseignants concernés.



Lat Soukabé Fall

