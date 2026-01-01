Affaire Softcare : une mission conjointe lance ses investigations





Une mission conjointe regroupant des experts des ministères de la Santé et de l’Hygiène publique, du Commerce, ainsi qu’un représentant de l’Assemblée nationale, a démarré ses travaux d’investigation au sein de l’entreprise Softcare, spécialisée dans la fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques, selon une source officielle.



D’après un communiqué publié vendredi par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, l’enquête liée à cette affaire a débuté le 19 décembre 2025 avec l’intervention de l’Inspection interne du ministère. En parallèle, la procédure relative à la mission conjointe a été enclenchée. Cette dernière a officiellement entamé ses investigations le mercredi 7 janvier 2026.



Le ministère précise que, conformément à son communiqué du 18 décembre 2025, il informe l’opinion publique que la mission conjointe annoncée dans le cadre de l’inspection de l’entreprise Softcare par l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique est actuellement en cours.



Le texte souligne également que le ministère de la Santé s’engage à communiquer ultérieurement des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, une fois le rapport final de la mission déposé. Il invite par ailleurs les populations à faire preuve de sérénité et réaffirme son attachement à la sécurité sanitaire ainsi qu’au respect strict de la réglementation en vigueur.



Pour rappel, le 8 décembre 2025, l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique avait ordonné le retrait du marché des produits de la marque Softcare après la découverte de 1 300 kilogrammes de matières premières périmées dans une de ses usines. Une semaine plus tard, l’agence était revenue sur cette décision, indiquant que ces matières périmées n’auraient pas été utilisées dans la fabrication des couches et des serviettes hygiéniques.

