Affaire Madiambal Diagne : verdict attendu lundi pour son épouse et son fils

Selon Les Échos, les avocats de la défense tentent d’obtenir l’annulation de l’ordonnance de rejet, estimant que les conditions légales d’une libération provisoire sont réunies. Ils invoquent notamment l’état de santé jugé préoccupant de Mabintou Diaby, récemment évacuée à l’hôpital de Fann, ainsi que les garanties de représentation offertes par leurs clients. Des arguments qui n’avaient pas suffi à convaincre le magistrat instructeur.



Une famille divisée par les décisions judiciaires

Alors que Mabintou Diaby et Mouhamed Diagne demeurent sous mandat de dépôt, un autre membre de la famille a bénéficié d’un traitement judiciaire différent. Le fils cadet, Serigne Saliou Diagne, a été placé sous contrôle judiciaire le mois dernier. Une décision qui a surpris plus d’un observateur, dans la mesure où, selon le quotidien, ce dernier n’aurait jamais été impliqué dans la gestion de la société familiale.



Cette disparité dans les mesures judiciaires alimente interrogations et débats, aussi bien dans l’opinion publique que dans les cercles juridiques.



Le rapport explosif de la Centif

Pour rappel, les poursuites engagées contre les membres de la famille Diagne font suite à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) portant sur les activités de la SCI Pharaon. Le parquet financier soupçonne des rétrocommissions portant sur plusieurs milliards de francs CFA, des faits qualifiés de graves et susceptibles d’entraîner de lourdes sanctions pénales.



Ces inculpations sont intervenues dans un contexte particulièrement sensible, marqué par le départ de Madiambal Diagne pour la France, alors que l’enquête judiciaire prenait de l’ampleur.



Une affaire à forte charge symbolique

Du côté des proches du journaliste et homme d’affaires, ces poursuites sont perçues comme un moyen de pression destiné à contraindre Madiambal Diagne à rentrer au Sénégal pour répondre aux accusations. Une lecture que ne partage évidemment pas le parquet financier, qui affirme agir dans le strict respect de la loi et des conclusions de la Centif.



La décision attendue ce lundi de la Chambre d’accusation financière pourrait constituer un tournant majeur dans ce dossier à forte résonance médiatique et politique, suivi de près par l’opinion nationale.

