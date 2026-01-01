Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Affaire Farba Ngom : la Cour suprême statuera le 12 janvier sur son maintien en détention


Rédigé le Mardi 6 Janvier 2026 à 10:26 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Farba Ngom, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), sollicite soit un transfert dans un établissement hospitalier disposant d’un plateau technique adéquat, soit la mainlevée pure et simple du mandat de dépôt dont il fait l’objet.


Affaire Farba Ngom : la Cour suprême statuera le 12 janvier sur son maintien en détention

Dans ce cadre, quatre médecins spécialistes, parmi lesquels un cardiologue et un urologue, ont établi des rapports médicaux concluant à une incompatibilité entre l’état de santé du prévenu et les conditions carcérales actuelles. Les praticiens pointent notamment l’absence d’infrastructures médicales adaptées pour assurer un suivi optimal.
 

S’appuyant sur ces expertises, les avocats de Farba Ngom invoquent l’article 140 du Code de procédure pénale, lequel oblige le juge à lever le mandat de dépôt lorsque la santé du détenu est gravement menacée.
 

Jusqu’à présent, le magistrat instructeur avait ordonné le placement de l’intéressé au pavillon spécial, tandis que la Chambre d’accusation avait décidé de son transfert vers un établissement hospitalier, sans toutefois lever la détention provisoire. Une décision jugée insuffisante par la défense, qui a donc porté l’affaire devant la Cour suprême.
 

Les conseils du député-maire soutiennent par ailleurs que leur client, déjà entendu sur le fond du dossier, ne présente plus de risque procédural et devrait pouvoir bénéficier de soins appropriés en liberté, dans le respect de ses droits fondamentaux.
 

La décision attendue le 12 janvier est donc très suivie, tant pour ses implications judiciaires que pour le signal qu’elle pourrait envoyer en matière de prise en charge médicale des détenus au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags