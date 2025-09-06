Accident sur l’axe Guéoul-Louga : un véhicule de la gendarmerie se renverse, plusieurs blessés

Un grave accident s’est produit lundi soir, vers 20 heures, sur la route reliant Guéoul à Louga, à hauteur du village de Nangoure Ndiaye.



Selon les premières informations, un véhicule 4x4 de marque Toyota appartenant à l’escadron de surveillance et d’intervention de Saint-Louis 2 a dérapé avant de se renverser.



Le bilan fait état de quatre blessés, dont deux grièvement atteints. Les victimes ont été évacuées d’urgence à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers.



