Accident sur l’axe Guéoul-Louga : un véhicule de la gendarmerie se renverse, plusieurs blessés


Rédigé le Mardi 9 Septembre 2025 à 11:15 | Lu 48 fois Rédigé par


Accident sur l’axe Guéoul-Louga : un véhicule de la gendarmerie s’est renversé à Nangoure Ndiaye. Quatre blessés dont deux graves ont été évacués à l’hôpital de Louga.


Accident sur l'axe Guéoul-Louga : un véhicule de la gendarmerie se renverse, plusieurs blessés

 

Un grave accident s’est produit lundi soir, vers 20 heures, sur la route reliant Guéoul à Louga, à hauteur du village de Nangoure Ndiaye.

Selon les premières informations, un véhicule 4x4 de marque Toyota appartenant à l’escadron de surveillance et d’intervention de Saint-Louis 2 a dérapé avant de se renverser.

Le bilan fait état de quatre blessés, dont deux grièvement atteints. Les victimes ont été évacuées d’urgence à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers.

📌 seneweb

 




