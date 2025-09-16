Accident mortel à Linguère : la défunte finalement identifiée, il s’agit d’Aïssata Sall, petite sœur d’un ancien ministre de Macky Sall

Ce lundi, l’identité de la défunte a finalement été confirmée : il s’agit de Aïssata Sall, originaire d’Ourossogui. Elle est la petite sœur de Mamadou Samba Sall, proche de l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique sous Macky Sall, Maître Moussa Bocar Thiam.



Ce dernier a réagi sur Facebook en rendant hommage à la disparue :

« Je suis attristé par le décès de notre petite sœur Aissata Sall des suites d’un accident tragique sur la route de Linguère. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à toute la famille Sall de Ourossogui, particulièrement notre ami Mamadou Samba Sall frère de la défunte. »



La nouvelle a provoqué une vive émotion à Ourossogui et dans le département de Linguère, où la jeune femme laisse derrière elle des proches profondément affectés.

