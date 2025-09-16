Menu
Accident mortel à Linguère : la défunte finalement identifiée, il s’agit d’Aïssata Sall, petite sœur d’un ancien ministre de Macky Sall


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 18:58 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le drame survenu ce dimanche sur la route de Linguère continue de susciter l’émotion. Dans un premier temps, la victime décédée n’avait pas pu être identifiée, étant loin de sa localité d’origine. Sa photo avait alors circulé sur les réseaux sociaux pour permettre son identification.


Ce lundi, l’identité de la défunte a finalement été confirmée : il s’agit de Aïssata Sall, originaire d’Ourossogui. Elle est la petite sœur de Mamadou Samba Sall, proche de l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique sous Macky Sall, Maître Moussa Bocar Thiam.

Ce dernier a réagi sur Facebook en rendant hommage à la disparue :
« Je suis attristé par le décès de notre petite sœur Aissata Sall des suites d’un accident tragique sur la route de Linguère. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à toute la famille Sall de Ourossogui, particulièrement notre ami Mamadou Samba Sall frère de la défunte. »

La nouvelle a provoqué une vive émotion à Ourossogui et dans le département de Linguère, où la jeune femme laisse derrière elle des proches profondément affectés.



Lat Soukabé Fall

