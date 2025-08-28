ANACIM : prévisions de pluies et orages sur plusieurs régions du 1er au 9 septembre





L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé des pluies d’intensités variables, parfois accompagnées d’orages, prévues du 1er au 3 septembre dans les zones Est, Sud et centre du pays.



Ces précipitations atteindront également les régions côtières dès la soirée du 2 septembre et devraient s’intensifier le 3 septembre, a indiqué Papa Assane Ndiaye, responsable de l’agence à Kaolack.



Un bulletin du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) précise que d’autres épisodes pluvieux sont attendus les 4 et 5 septembre. Ils débuteront dans le Sud et légèrement dans le centre-sud, avant de s’étendre à une grande partie du territoire le 5 septembre.



Toujours selon M. Ndiaye, les activités pluvio-orageuses reprendront à partir de la soirée du 6 septembre vers le Sud et l’Est, puis s’élargiront progressivement à l’ensemble du pays entre le 7 et le 9 septembre.

