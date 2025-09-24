📱 Dakar : démantèlement d’un réseau international de téléphones volés





Un vaste réseau de recel et de transformation de téléphones volés a été mis à jour par la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. L’opération, menée dans le quartier des Maristes (Cité Elisabeth), a abouti à l’interpellation de six individus, parmi lesquels figuraient des ressortissants étrangers et sénégalais, impliqués dans un trafic transnational.



Selon l’enquête, des commerçants locaux se procuraient des téléphones d’origine douteuse auprès de réparateurs avant de les revendre à d’autres membres du réseau. Ces derniers procédaient ensuite au démontage minutieux des appareils pour en extraire une pièce centrale, appelée « Cirque », envoyée en Chine afin de reconditionner d’autres terminaux.



Deux complices, employés dans cette organisation, étaient chargés du recyclage des pièces détachées. Lors de la descente, ils ont également été trouvés en possession de chanvre indien destiné à leur consommation personnelle.



Les perquisitions ont permis de saisir une importante quantité de déchets électroniques, une valise remplie de pièces détachées ainsi qu’une somme de 1 450 000 francs CFA en liquide. Des éléments qui témoignent du niveau d’organisation et de la dimension internationale de ce réseau criminel.

