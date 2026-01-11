Menu
Victoire à la CAN 2025 : le lundi déclaré chômé et payé par le chef de l’État


Rédigé le Dimanche 18 Janvier 2026 à 22:51 | Lu 55 fois Rédigé par


À la suite du sacre des Lions à la CAN 2025 à Rabat, le président Bassirou Diomaye Faye a décrété la journée de lundi chômée et payée sur l’ensemble du territoire.


Le président de la République a annoncé que la journée du lundi sera chômée et payée, en réaction à la victoire de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée dimanche à Rabat.

Bassirou Diomaye Faye a fait cette déclaration au micro de la Radiotélévision sénégalaise (APS), devant le palais de la République, où une foule nombreuse s’était rassemblée pour célébrer le sacre continental des Lions.

Le chef de l’État s’est adressé aux supporters venus partager ce moment de joie nationale, marquant ainsi l’importance de cette victoire pour le pays.

Lors de cette sortie, le président de la République était accompagné du Premier ministre, Ousmane Sonko, présent à ses côtés pour communier avec la population à l’occasion de ce deuxième sacre continental du Sénégal.




