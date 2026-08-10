Selon les premiers éléments rapportés, le suspect aurait pris la fuite après le vol présumé, contraignant les policiers à se lancer à sa poursuite dans les rues de Milan.





Une course-poursuite dans les rues de Milan

La fuite du suspect aurait attiré l’attention de plusieurs personnes présentes sur les lieux. Les forces de l’ordre auraient finalement réussi à le rattraper et à procéder à son interpellation.





Les circonstances exactes du vol présumé ainsi que les conditions dans lesquelles la course-poursuite s’est déroulée doivent encore être établies par les enquêteurs italiens.





Le suspect à la disposition de la justice

Après son arrestation, le ressortissant sénégalais a été placé à la disposition des autorités italiennes. Une procédure judiciaire doit permettre de déterminer les responsabilités et de faire la lumière sur les faits qui lui sont reprochés.





À ce stade, les accusations restent présumées. Le suspect bénéficie des droits prévus par la procédure judiciaire italienne et c’est à la justice qu’il reviendra de déterminer les suites de l’affaire.



Cette nouvelle affaire rappelle les situations judiciaires auxquelles peuvent être confrontés certains ressortissants sénégalais vivant ou séjournant à l’étranger.

