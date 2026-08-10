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VOL À L’ARRACHÉ : UN SÉNÉGALAIS INTERPELLÉ À MILAN


Rédigé le Mardi 11 Août 2026 à 00:10 | Lu 102 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Milan, un ressortissant sénégalais aurait été interpellé après un vol à l’arraché présumé, suivi d’une course-poursuite avec les forces de l’ordre.


VOL À L’ARRACHÉ : UN SÉNÉGALAIS INTERPELLÉ À MILAN

Selon les premiers éléments rapportés, le suspect aurait pris la fuite après le vol présumé, contraignant les policiers à se lancer à sa poursuite dans les rues de Milan.
 

Une course-poursuite dans les rues de Milan

La fuite du suspect aurait attiré l’attention de plusieurs personnes présentes sur les lieux. Les forces de l’ordre auraient finalement réussi à le rattraper et à procéder à son interpellation.
 

Les circonstances exactes du vol présumé ainsi que les conditions dans lesquelles la course-poursuite s’est déroulée doivent encore être établies par les enquêteurs italiens.
 

Le suspect à la disposition de la justice

Après son arrestation, le ressortissant sénégalais a été placé à la disposition des autorités italiennes. Une procédure judiciaire doit permettre de déterminer les responsabilités et de faire la lumière sur les faits qui lui sont reprochés.
 

À ce stade, les accusations restent présumées. Le suspect bénéficie des droits prévus par la procédure judiciaire italienne et c’est à la justice qu’il reviendra de déterminer les suites de l’affaire.
 
Cette nouvelle affaire rappelle les situations judiciaires auxquelles peuvent être confrontés certains ressortissants sénégalais vivant ou séjournant à l’étranger.



Lat Soukabé Fall

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