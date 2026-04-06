Thiès : un concert de Wally Seck clôture en beauté la fête de l’indépendance

Les festivités de la fête de l’indépendance du Sénégal se sont achevées à Thiès par une soirée exceptionnelle organisée à la Promenade des Thiessois, marquée par la prestation de Wally Seck.

Le spectacle ne s’est pas limité à la musique. Une mise en scène soignée, combinée à des jeux de lumière et une sonorisation de qualité, a permis d’installer une ambiance immersive, offrant au public une expérience complète rythmée par chants et danses.

Dans une atmosphère festive, les spectateurs ont partagé des moments de joie, multipliant applaudissements et interactions avec l’artiste, notamment à travers des photos souvenirs.

Présent lors de l’événement, le maire de la ville, Babacar Diop, à l’origine de cette initiative, a salué la performance de l’artiste. Il a également remercié les habitants pour leur forte mobilisation, mettant en avant l’esprit d’unité et de fierté qui a marqué les célébrations.

Cette édition du 4 avril à Thiès s’inscrit ainsi comme un moment marquant, où musique, culture et rassemblement populaire se sont conjugués pour célébrer les valeurs du pays.