Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : inauguration du nouveau marché central au poisson, un tournant pour l’économie halieutique locale


Rédigé le Dimanche 25 Janvier 2026 à 00:12 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le nouveau marché central au poisson de Thiès a été officiellement inauguré, marquant une étape majeure dans la modernisation des infrastructures halieutiques de la ville. Cette nouvelle infrastructure, attendue depuis plusieurs années par les acteurs du secteur, ambitionne d’améliorer les conditions de travail des mareyeurs, des transformatrices et des commerçants de produits halieutiques.


Thiès : inauguration du nouveau marché central au poisson, un tournant pour l’économie halieutique locale
Doté d’équipements modernes, le marché central au poisson offre un cadre plus sécurisé, plus hygiénique et mieux organisé pour la commercialisation et la transformation du poisson.

Il vise également à renforcer la chaîne de valeur halieutique et à dynamiser l’économie locale, en facilitant l’approvisionnement et la distribution des produits de la pêche.
 
Lors de la cérémonie d’inauguration, les autorités administratives, municipales et étatiques ont salué l’importance stratégique de cet ouvrage pour la ville de Thiès et pour l’ensemble de la région. Elles ont souligné que cette infrastructure constitue un levier essentiel pour l’amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur halieutique et pour la promotion du développement local.
 
Les mareyeurs et les femmes transformatrices, principaux bénéficiaires du projet, ont exprimé leur satisfaction face à cette réalisation qui répond à une demande ancienne.

Pour eux, ce marché moderne représente une opportunité de travailler dans de meilleures conditions et de renforcer leurs activités économiques.
 
Avec l’inauguration de ce marché central au poisson, Thiès se dote d’un outil stratégique capable de soutenir durablement le secteur halieutique et de contribuer à la croissance économique de la ville.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 22 Janvier 2026 - 10:45 Thiès célèbre Habib Diallo

Mercredi 21 Janvier 2026 - 21:41 Thiès : l’énergie solaire au service de la transformation des produits agricoles

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags