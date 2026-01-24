Thiès : inauguration du nouveau marché central au poisson, un tournant pour l’économie halieutique locale

Lors de la cérémonie d’inauguration, les autorités administratives, municipales et étatiques ont salué l’importance stratégique de cet ouvrage pour la ville de Thiès et pour l’ensemble de la région. Elles ont souligné que cette infrastructure constitue un levier essentiel pour l’amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur halieutique et pour la promotion du développement local.



Les mareyeurs et les femmes transformatrices, principaux bénéficiaires du projet, ont exprimé leur satisfaction face à cette réalisation qui répond à une demande ancienne.



Pour eux, ce marché moderne représente une opportunité de travailler dans de meilleures conditions et de renforcer leurs activités économiques.



Avec l’inauguration de ce marché central au poisson, Thiès se dote d’un outil stratégique capable de soutenir durablement le secteur halieutique et de contribuer à la croissance économique de la ville.

Doté d’équipements modernes, le marché central au poisson offre un cadre plus sécurisé, plus hygiénique et mieux organisé pour la commercialisation et la transformation du poisson.Il vise également à renforcer la chaîne de valeur halieutique et à dynamiser l’économie locale, en facilitant l’approvisionnement et la distribution des produits de la pêche.