Selon les premiers éléments, l’éleveur a constaté la mort de plus d’une cinquantaine de moutons. L’origine exacte de cette importante mortalité reste, pour le moment, à déterminer.





La perte est considérable pour cet éleveur, qui voit ainsi une grande partie de son cheptel décimée. Au-delà du choc émotionnel, cette situation représente également un lourd préjudice économique.





Les circonstances de cette tragédie devront être éclaircies afin de déterminer ce qui aurait provoqué la mort des animaux. Une intervention des services vétérinaires pourrait notamment permettre d’identifier la cause de cette mortalité massive.



Une affaire qui suscite déjà de nombreuses interrogations dans la zone et qui nécessite des investigations pour établir les faits avec précision.

