Tension à l’UASZ : le SAES paralyse l’université pour 48 heures

Dans un communiqué rendu public, le SAES-UASZ dresse un tableau sombre de la situation au sein de l’institution universitaire. Selon le syndicat, les difficultés qui ont marqué le dernier trimestre de l’année 2025 demeurent sans réponse, aggravées par une absence totale de dialogue entre les autorités universitaires et les enseignants-chercheurs.



Une administration accusée de mutisme

La coordination syndicale dit ne plus comprendre l’attitude de l’administration rectorale, qu’elle accuse de refuser toute communication sur les problèmes sociaux et académiques qui affectent le fonctionnement normal de l’université.

« La coordination SAES-UASZ marque sa plus vive indignation et dénonce avec la dernière énergie le manque de communication de l’administration rectorale », souligne le communiqué.



Pour les enseignants, ce silence prolongé traduit une incapacité à gérer la crise sociale qui fragilise durablement l’environnement de travail et d’apprentissage à l’UASZ.



Le choix du rapport de force

Face à ce qu’ils considèrent comme une fermeture délibérée au dialogue, les membres du SAES affirment n’avoir d’autre choix que de recourir à la lutte syndicale. Estimant que l’autorité rectorale « ne comprend que le langage de la lutte », le bureau de la coordination a décidé de suspendre toutes les activités académiques pendant 48 heures.



La grève, annoncée comme non renouvelable pour l’instant, vise à protester contre la dégradation continue du climat social et à exiger l’ouverture urgente de discussions franches avec l’administration.



Une crise aux conséquences multiples

Cette nouvelle grève intervient dans un contexte déjà difficile pour les étudiants, dont le calendrier académique a été à plusieurs reprises perturbé par des mouvements sociaux. À l’UASZ, les tensions répétées risquent d’aggraver les retards pédagogiques et de compromettre le bon déroulement de l’année universitaire.



Le SAES affirme toutefois que la responsabilité de cette situation incombe entièrement à l’administration, qu’il accuse de ne pas prendre la mesure de l’urgence sociale.



Vers une médiatisation nationale du conflit

Déterminé à se faire entendre, le syndicat prévoit de porter le conflit sur la place publique. Un communiqué de presse détaillé sera prochainement diffusé à l’échelle nationale afin d’alerter l’opinion publique et les autorités de tutelle sur la gravité de la situation à l’UASZ.



À travers cette stratégie, le SAES entend sortir la crise des murs de l’université et interpeller directement le ministère de l’Enseignement supérieur sur la nécessité d’une intervention rapide pour rétablir le dialogue et préserver la stabilité de l’institution.

