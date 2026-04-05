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Sédhiou : Des blessés lors d’une retraite au flambeau après la propagation d’étincelles


Rédigé le Samedi 4 Avril 2026 à 08:38 | Lu 140 fois Rédigé par


Des participants à une retraite au flambeau à Sédhiou ont été blessés après la propagation d’étincelles dans la foule. Les victimes ont été prises en charge à l’hôpital régional.


Sédhiou : Des blessés lors d’une retraite au flambeau après la propagation d’étincelles

 

Plusieurs personnes ont été blessées à Sédhiou, dans le sud du pays, lors d’une procession organisée dans le cadre d’une retraite au flambeau, a constaté un journaliste de l’APS.
L’incident s’est produit lorsque des étincelles se sont propagées au sein de la foule, provoquant des brûlures chez certains participants.
Les victimes ont été rapidement transportées au centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba pour y recevoir des soins.
Suite à cet événement, les autorités administratives, militaires ainsi que les équipes médicales se sont mobilisées afin de prendre en charge les personnes touchées.



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