Sécurité routière pendant la CAN : la vigilance est de mise

Un contexte de forte affluence

Les périodes de grands événements sportifs sont souvent marquées par une intensification de la circulation, notamment dans les centres urbains et aux abords des lieux de rassemblement.



La Police nationale souligne que cette situation accroît les risques d’accidents, d’où la nécessité d’une vigilance renforcée, aussi bien de jour que de nuit.



Les piétons et les passagers ne sont pas en reste. Ils sont également appelés à adopter des comportements responsables, notamment en respectant les règles de traversée et en encourageant les conducteurs à une conduite sécurisée.



Prévenir pour sauver des vies

À travers cet appel, la Police nationale réaffirme son engagement en faveur de la sécurité routière, rappelant que la prévention demeure le meilleur moyen de réduire les accidents et de protéger des vies humaines. Des dispositifs de contrôle et de régulation de la circulation pourraient être renforcés durant la compétition afin d’assurer la sécurité de tous.



Enfin, tout en adressant ses encouragements aux Lions de la Téranga, la Police nationale invite les supporters à célébrer les victoires dans le respect des lois et des autres usagers. « Soutenir son équipe, oui ; mettre des vies en danger, non », tel est le message clé lancé aux populations.



En cette période de CAN 2025, les autorités rappellent que la sécurité sur les routes est l’affaire de tous et que chaque comportement responsable contribue à faire de la fête du football un moment de joie, sans drame.

Dans un message diffusé via ses canaux officiels, la Police rappelle que l’enthousiasme autour des matchs ne doit en aucun cas se transformer en comportements dangereux.Les automobilistes, conducteurs de motos et de scooters, ainsi que les chauffeurs de transports en commun sont particulièrement exhortés à respecter le Code de la route, à éviter les excès de vitesse, les dépassements dangereux et la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de substances interdites.