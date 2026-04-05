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Sa Thiès détrône Modou Lô et devient le nouveau roi des arènes


Rédigé le Dimanche 5 Avril 2026 à 19:29 | Lu 80 fois Rédigé par


Sa Thiès s’impose face à Modou Lô et prend la couronne de la lutte sénégalaise, marquant un tournant majeur dans l’arène.


Sa Thiès détrône Modou Lô et devient le nouveau roi des arènes

 

Un tournant majeur vient de s’opérer dans la lutte sénégalaise. Sa Thiès a signé une victoire marquante en prenant le dessus sur Modou Lô, jusque-là détenteur du titre de roi des arènes.
Dès l’entame du combat, le challenger s’est montré particulièrement engagé, imposant un rythme soutenu et une stratégie efficace face à un adversaire pourtant expérimenté. Malgré la résistance du champion sortant, l’issue du duel a basculé en faveur de Sa Thiès, qui a su saisir l’opportunité décisive pour faire chuter son rival.
Ce succès lui permet d’accéder au sommet de la hiérarchie et de s’emparer du titre le plus prestigieux de cette discipline. En s’imposant ainsi, il inscrit son nom parmi les figures marquantes de la lutte traditionnelle et succède à Modou Lô à la tête de l’arène.



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