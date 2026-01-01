Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Parasel (Kaolack) : le bilan de l’accident de la route s’alourdit à cinq morts


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 18:03 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le bilan du grave accident de la circulation survenu vendredi soir à Parasel, dans la commune de Mbadakhoune (département de Guinguinéo), s’est alourdi. Un des blessés admis en urgence dans une structure sanitaire a malheureusement succombé à ses blessures, portant à cinq morts le nombre total de victimes.


Parasel (Kaolack) : le bilan de l’accident de la route s’alourdit à cinq morts

L’accident s’est produit aux environs de 22 heures, à hauteur du village de Parasel, sur l’axe routier reliant Kaolack à l’intérieur du pays. Il s’agit d’une violente collision entre un minibus de transport communément appelé “Cheikhou Chérif” et un tricycle de type “Tiak Tiak”.

Sur le coup, quatre personnes avaient perdu la vie, tandis que six autres avaient été grièvement blessées. Les blessés avaient été évacués vers les structures sanitaires les plus proches pour recevoir les premiers soins. Malgré les efforts du personnel médical, l’un d’eux n’a pas survécu à ses blessures.

Face à ce nouveau drame, la colère des populations locales ne s’est pas fait attendre. Des habitants de Parasel et des villages environnants sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ont barré la route nationale et brûlé des pneus, paralysant momentanément la circulation.

Les manifestants réclament principalement l’installation urgente de ralentisseurs et d’autres mesures de sécurité routière sur cet axe qu’ils jugent extrêmement dangereux. Selon eux, les accidents mortels y sont fréquents, en raison de la vitesse excessive et de l’intensité du trafic, notamment la nuit.

Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. En attendant, ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité routière dans la région de Kaolack, régulièrement endeuillée par des accidents de la circulation.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags