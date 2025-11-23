La communauté musulmane, particulièrement celle de la famille de Thierno Abou Dia de Thiès, est en deuil. Adja Woury Sow , épouse de Thierno Abou Dia d, a été rappelée à Dieu ce samedi 29 Novembre 2025. Son inhumation est prévu ce jour à 14H aux cimetières de grande Thiès, en présence de sa famille, des fidèles et des dignitaires religieux attendus pour lui rendre un dernier hommage. Qu’Allah l’accueille dans Son infinie miséricorde. L'équipe de Thiès info présente ses condoléances à sa famille et à toute la umah islamique
Nécrologie: Rappel à Dieu de Adja woury Sow épouse de Thierno Abou Dia
Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 09:02 | Lu 80 fois Rédigé par Hanne Abou
