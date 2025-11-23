Menu
L'Actualité au Sénégal

Nécrologie: Rappel à Dieu de Adja woury Sow épouse de Thierno Abou Dia


Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 09:02 | Lu 80 fois Rédigé par



‎La communauté musulmane, particulièrement celle de la famille de Thierno Abou Dia de Thiès, est en deuil. Adja Woury Sow , épouse de Thierno Abou Dia d, a été rappelée à Dieu ce samedi 29 Novembre 2025. ‎ ‎Son inhumation est prévu ce jour à 14H aux cimetières de grande Thiès, en présence de sa famille, des fidèles et des dignitaires religieux attendus pour lui rendre un dernier hommage. ‎ ‎Qu’Allah l’accueille dans Son infinie miséricorde. ‎ L'équipe de Thiès info présente ses condoléances à sa famille et à toute la umah islamique



