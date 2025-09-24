Mor Diouf : « Thiès peut devenir un hub économique si la gestion municipale change »

Le PDS, un parti qui marche à merveille

Malgré les difficultés politiques et sociales, Mor Diouf affirme que le PDS reste solide et bien organisé. Selon lui, la discipline et l’engagement des militants permettent au parti de maintenir une dynamique politique positive, même dans un contexte national parfois incertain.





Critiques envers la gestion des municipalités

Mor Diouf ne cache pas son mécontentement vis-à-vis des quatre maires de Thiès, qu’il accuse de ne pas gérer correctement leurs localités. Les inondations, récurrentes dans certains quartiers, révèlent selon lui une absence de mesures concrètes pour protéger les populations et améliorer l’assainissement.





Un nouveau régime capable de mieux faire

Pour Mor Diouf, le nouveau régime a la possibilité de mieux gérer la gouvernance locale. Il appelle à une approche proactive et responsable, où les élus anticipent les crises, investissent dans les infrastructures et renforcent la confiance des citoyens. Selon lui, Thiès possède un énorme potentiel économique qui pourrait en faire un véritable hub pour le Sénégal.





Affaire Mbour 4 : une vision pour une nouvelle ville

Mor Diouf se dit le premier politicien à s’être rendu sur les lieux de l’affaire Mbour 4. Il a dénoncé des recensements incorrects et plaidé pour la création d’une nouvelle ville afin de dynamiser l’économie locale et améliorer le cadre de vie des habitants. Cette initiative illustre sa vision ambitieuse pour le développement urbain et économique de Thiès.





Une vision globale pour Thiès

Entre politique et développement territorial, Mor Diouf met l’accent sur la nécessité de combiner gouvernance efficace, planification urbaine et mobilisation citoyenne. Pour lui, seule une approche structurée et proactive permettra à Thiès de réaliser pleinement son potentiel et de jouer un rôle moteur dans l’économie nationale.

