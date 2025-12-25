Mboro : une nouvelle panne du forage F1 perturbe l’approvisionnement en eau





Le forage F1 de Mboro, infrastructure essentielle pour l’alimentation en eau de cette commune du département de Tivaouane, est une nouvelle fois tombé en panne depuis dimanche, privant de nombreux habitants d’eau potable. L’information a été confirmée lundi par le maire de la localité, Abdallah Tall.



Cette défaillance intervient moins de deux semaines après la réparation de problèmes techniques qui avaient déjà entraîné des perturbations dans la distribution d’eau à Mboro. La panne actuelle a affecté plusieurs quartiers, notamment Ngaye-Ngaye 1, Ngaye-Ngaye 2, Samba Laobé Ndiaye et Médina Gounass.



Le gestionnaire des deux forages de la commune, El Hadji Malick Guèye, a indiqué que des techniciens venus de la région de Louga ont été mobilisés afin de procéder à une réparation rapide de l’ouvrage hydraulique. Il a par ailleurs évoqué des dysfonctionnements récurrents dans le système d’approvisionnement en eau de la commune.



Face à cette situation, le maire de Mboro a fait savoir qu’une correspondance a été adressée au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Guèye, pour solliciter la réalisation d’un troisième forage. Selon lui, cette option constitue la seule solution durable pour mettre fin aux pénuries d’eau qui touchent régulièrement la commune.

